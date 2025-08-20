Прогноз погоди в Україні на 21 серпня

Яким областям не пощастить — прогноз погоди в Україні на завтра
У четвер, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в деякі регіони України.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 21 серпня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, 21 серпня по всій території України очікується мінлива хмарність.
Здебільшого четвер мине без опадів. Лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер 21 серпня переважно західний, швидкість 5-10 м/с.
Температура вночі +13...+18 °C. Натомість вдень буде значно тепліше — +25...+30 °C, на півдні країни до +33 °C. У західних областях +20...+25 °C.
Погода на 21 серпня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 21 серпня до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України.
Решта території України 21 серпня ще опиниться в сухій погоді.
Температура повітря у четвер очікується дуже високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28...+32 °C.
На півночі протягом дня +24...+28 °C. На заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C.
У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 °C.
