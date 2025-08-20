Прогноз погоди в Україні на 21 серпня

Дівчина йде містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в деякі регіони України.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Погода на 21 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 21 серпня по всій території України очікується мінлива хмарність.

Здебільшого четвер мине без опадів. Лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Погода в Україні 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер 21 серпня переважно західний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі +13...+18 °C. Натомість вдень буде значно тепліше — +25...+30 °C, на півдні країни до +33 °C. У західних областях +20...+25 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 21 серпня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 21 серпня до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України.

Решта території України 21 серпня ще опиниться в сухій погоді.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Температура повітря у четвер очікується дуже високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28...+32 °C.

На півночі протягом дня +24...+28 °C. На заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C.

У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 °C.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

