Україна
Яким областям не пощастить — прогноз погоди в Україні на завтра

Яким областям не пощастить — прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 22:21
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня
Дівчина йде містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в деякі регіони України.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода на 21 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 21 серпня по всій території України очікується мінлива хмарність.

Здебільшого четвер мине без опадів. Лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Погода в Україні 21 серпня
Погода в Україні 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер 21 серпня переважно західний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі +13...+18  °C. Натомість вдень буде значно тепліше — +25...+30 °C, на півдні країни до +33 °C. У західних областях +20...+25 °C.

Прогноз погоди 21 серпня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 21 серпня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 21 серпня до України завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України.

Решта території України 21 серпня ще опиниться в сухій погоді.

Погода в Україні 21 серпня
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Температура повітря у четвер очікується дуже високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28...+32 °C.

На півночі протягом дня +24...+28 °C. На заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C.

У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 °C.

Прогноз погоди 21 серпня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода у Києві та області 21 серпня.

Також синоптики інформували, якою буде погода в Україні протягом всього тижня 18-24 серпня.

Укргідрометцентр літо Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
