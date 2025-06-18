Погода в Украине на завтра - прогноз от Диденко

Женщина идет под дождем летом. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 июня, по всей территории Украины будет ветрено. Однако температура воздуха будет довольно летней — +22...+27 °C.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в среду, 18 июня, в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 19 июня

Завтра, 19 июня, практически повсеместно в Украине ожидается северо-западный ветер: если не порывистый, то штормовой — то есть с порывами до 15-20 метров в секунду.

В то же время температура воздуха будет держаться за летний комфорт. В четверг, 19 июня, днем ожидается — +22...+27 °C, а на юге до +26...+31 °C.

В то же время завтрашний день не пройдет без осадков. Следовательно, дожди с грозами пройдут на западе, местами на севере и в восточных областях. Центр и юг воздержатся от осадков.

В Киеве 19 июня без существенных осадков, возможно вечером локальный дождь. Опять порывистый ветер до 12-14 метров в секунду. В течение дня около +24 °C.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.

Учитывая это, мы информировали, как уберечь себя летом от теплового удара.