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Головна Метео Яким областям не пощастить — погода в Україні на завтра

Яким областям не пощастить — погода в Україні на завтра

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Дата публікації: 18 червня 2025 15:15
Погода в Україні на завтра — прогноз від Діденко
Жінка йде під дощем влітку. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні на 19 червня

У четвер, 19 червня, по всій території України буде вітряно. Однак температура повітря буде доволі літньою — +22...+27 °C.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у середу, 18 червня, у Facebook.

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Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 19 червня

Завтра, 19 червня, практично повсюди в Україні очікується північно-західний вітер: як не рвучкий, то штормовий — тобто із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Водночас температура повітря триматиметься за літній комфорт. У четвер, 19 червня, вдень очікується — +22...+27 °C, а на півдні до +26...+31 °C.

Водночас завтрашній день не мине без опадів. Відтак, дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях. Центр та південь утримаються від опадів.

У Києві 19 червня без істотних опадів, хіба ввечері локальний дощ. Знову рвучкий вітер до 12-14 метрів за секунду. Впродовж дня близько +24 °C.

Погода в Україні на 19 червня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.

З огляду на це ми інформували, як уберегти себе влітку від теплового удару.

літо Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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