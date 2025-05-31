Погода в Украине на первое июня - когда начнется жара

Люди гуляют во время теплой и солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 июня, в Украине ожидается довольно теплая и солнечная погода. Однако, в первый день лета, в некоторых регионах все же пройдут кратковременные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 1 июня

В воскресенье, 1 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

Кроме того, в первый день лета, в юго-восточной части, днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Однако на остальной территории будет сухая погода. Ветер в воскресенье, 1 июня, ожидается западный, северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Первый день лета начнется с довольно высоких температур. Ночью температура ожидается +11...+16 °С. Тем временем днем будет значительно теплее — +22...+27 °С.

В воскресенье, 1 июня, в Карпатах ночью ожидается — +5...+10 °С, днем — +15...+20 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее мы информировали, что летом этого года средняя температура в Украине будет выше климатической нормы.

Также мы сообщали, какой месяц будет самым жарким в Украине этим летом.