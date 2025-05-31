Погода в Україні на перше червня — коли розпочнеться спека

Люди гуляють під час теплої та сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 червня, в Україні очікується доволі тепла та сонячна погода. Однак, у перший день літа, в деяких регіонах все ж пройдуть короткочасні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 1 червня

У неділю, 1 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність.

Крім того, у перший день літа, у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Однак на решті території буде суха погода. Вітер у неділю, 1 червня, очікується західний, північно-західний, у межах 5-10 м/с.

Перший день літа розпочнеться з доволі високих температур. Вночі температура очікується +11...+16 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +22...+27 °С.

У неділю, 1 червня, в Карпатах вночі очікується — +5...+10 °С, вдень —+15...+20 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

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