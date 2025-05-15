Прогноз погоды в Украине на завтра, 16 мая, от Укргидрометцентра

Люди гуляют по городу весной. Фото: Новини. LIVE

В пятницу, 16 мая, в некоторых областях Украины температура воздуха будет довольно теплой. Однако, в ряде регионов ожидаются дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 16 мая от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 16 мая прохладную погоду в западной части (днем также и в большинстве северных областей и в Винницкой области), с дождями в большинстве северных и центральных областей будет обуславливать атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей.

Остальная территория будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет испытывать колебания.

Погода в Украине на 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Итак, в пятницу, 16 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве северных и центральных областей дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, в пределах 5-10 м/с, в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях днем местами порывы до 15-20 м/с.

В пятницу, 16 мая, температура ночью будет довольно низкой — +6...+11 °C. На западе страны и Житомирской области ночью — +1...+6 °C. Зато днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области температура воздуха прогреется до +9...+14 °C. На остальной территории будет довольно тепло — +16...+21 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Отметим, что синоптики предупреждали, что скоро в Украине резко похолодает.

Также мы информировали, какой будет погода в Украине в течение недели.