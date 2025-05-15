Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 травня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють місто весною. Фото: Новини. LIVE

У п'ятницю, 16 травня, у деяких областях України температура повітря буде доволі теплою. Однак, у низці регіонів очікуються дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 16 травня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 16 травня прохолодну погоду у західній частині (вдень також і в більшості північних областей та на Вінниччині), з дощами у більшості північних і центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, пов’язаний з циклоном над Польщею.

Решта території перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань.

Погода в Україні на 16 травня. Фото: Укргідрометцентр​​​

Отже, у п'ятницю, 16 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, у межах 5-10 м/с, у південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

У п'ятницю, 16 травня, температура вночі буде доволі низькою — +6...+11 °C. На заході країни та Житомирщині вночі — +1...+6 °C. Натомість вдень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині температура повітря прогріється до +9...+14 °C. На решті території буде доволі тепло — +16...+21 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Зазначимо, що синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.

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