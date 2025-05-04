Прогноз погоды на завтра в Украине - чего ожидать

Какие регионы порадует солнечная погода — прогноз на завтра
В понедельник, 5 мая, температура воздуха в Украине несколько снизится. Кроме того, в некоторых областях прогнозируются дожди с грозами.
Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.
Погода на 5 мая от Укргидрометцентра
По прогнозам Укргидрометцентра, 5 мая по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В частности, ожидаются кратковременные дожди, на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы.
На востоке и юго-востоке страны понедельник пройдет без осадков.
Ветер 5 мая будет северо-западный, в пределах 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, в пределах 15-20 м/с.
В понедельник, 5 мая, температура ночью — +7...+12 °С. Днем будет несколько теплее — +20...+25 °С. В то же время в западных и северных областях ожидается +11...+16 °С.
Погода на 5 мая от Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, с понедельника в Украине начнет меняться воздушная масса на более свежую, холодную. Поэтому, 5 мая в западных, северных, большинстве центральных максимальная температура воздуха снизится:
- на западе до +10...+16 °С;
- на севере до +12...+18 °С.
В центральных областях в понедельник ожидается до +17...+22 °С. Тем временем на Днепропетровщине еще будет около +25 °С.
В южной части и в восточных областях 5 мая еще удержится теплая погода, ожидается +21...+26 °С.
В то же время типичные майские дожди с грозами в понедельник вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской областях.
На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут.
Ветер будет юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.
В Киеве в понедельник — местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +15...+17 °С.
Диденко отмечает, что ближайшая неделя скроет летние градусы, будет свежее, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода.
Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение недели, 5-11 мая.
Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигаются похолодание и дожди.
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