Прогноз погоды на завтра в Украине - чего ожидать

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 5 мая, температура воздуха в Украине несколько снизится. Кроме того, в некоторых областях прогнозируются дожди с грозами.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 5 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 5 мая по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В частности, ожидаются кратковременные дожди, на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы.

На востоке и юго-востоке страны понедельник пройдет без осадков.

Погода в Украине на 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер 5 мая будет северо-западный, в пределах 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, в пределах 15-20 м/с.

В понедельник, 5 мая, температура ночью — +7...+12 °С. Днем будет несколько теплее — +20...+25 °С. В то же время в западных и северных областях ожидается +11...+16 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 5 мая от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, с понедельника в Украине начнет меняться воздушная масса на более свежую, холодную. Поэтому, 5 мая в западных, северных, большинстве центральных максимальная температура воздуха снизится:

на западе до +10...+16 °С;

на севере до +12...+18 °С.

В центральных областях в понедельник ожидается до +17...+22 °С. Тем временем на Днепропетровщине еще будет около +25 °С.

В южной части и в восточных областях 5 мая еще удержится теплая погода, ожидается +21...+26 °С.

В то же время типичные майские дожди с грозами в понедельник вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской областях.

На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Ветер будет юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве в понедельник — местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +15...+17 °С.

Диденко отмечает, что ближайшая неделя скроет летние градусы, будет свежее, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение недели, 5-11 мая.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигаются похолодание и дожди.