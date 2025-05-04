Прогноз погоди на завтра в Україні — чого очікувати

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 5 травня, температура повітря в Україні дещо знизиться. Крім того, у деяких областях прогнозуються дощі з грозами.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на 5 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 5 травня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Зокрема, очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями й в північних областях вдень грози.

На сході та південному сході країни понеділок мине без опадів.

Погода в Україні на 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер 5 травня буде північно-західний, у межах 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, у межах 15-20 м/с.

У понеділок, 5 травня, температура вночі — +7...+12 °С. Вдень буде дещо тепліше — +20...+25 °С. Водночас в західних та північних областях очікується +11...+16 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 5 травня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, з понеділка в Україні почне змінюватися повітряна маса на свіжішу, холоднішу. Відтак, 5 травня, у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:

на заході до +10...+16 °С;

на півночі до +12...+18 °С.

У центральних областях у понеділок очікується до +17...+22 °С. Натомість на Дніпропетровщині ще буде близько +25 °С.

У південній частині та в східних областях, 5 травня, ще втримається тепла погода, очікується +21...+26 °С.

Водночас типові травневі дощі з грозами у понеділок ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині.

На решті території України суттєві опади — навряд чи будуть.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Вітер буде південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

У Києві в понеділок — місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу +15...+17 °С.

Діденко зазначає, що найближчий тиждень приховає літні градуси, буде свіжувато, хіба що на південному сході ще затримається до середи тепліша погода.

Раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом тижня, 5 — 11 травня.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі.