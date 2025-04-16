Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики

Люди гуляют по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 апреля, погоду Украины будет определять антициклон. Именно поэтому почти по всей территории страны будет сухая солнечная погода.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 17 апреля от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 17 апреля территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. И только на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной незначительных дождей.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

В целом в четверг, 17 апреля, ожидается теплая погода. Температура воздуха ночью будет +5...+10 °С. Зато днем будет значительно теплее — +18...+23 °С. В то же время на Закарпатье ожидается настоящая весенняя погода — до 26 °С.

Ветер 17 апреля будет преимущественно юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 17 апреля от Диденко

В четверг, 17 апреля, синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую и солнечную погоду. По ее информации, 17 апреля погоду Украины будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

Ветер в четверг южный, на Правобережье — порывистый, на Левобережье — более легкий, умеренный.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Ночью предполагается +6...+12 °С. Зато днем украинцев порадует теплая температура воздуха — +20...+24 °С. Разве что в прибрежных районах Украины будет немного прохладнее — +16...+19 °С.

В Киеве 17 апреля ожидается также сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20...+22 °С. Южный ветер все еще будет оставаться порывистым.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что в начале мая ожидаются новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.