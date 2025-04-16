Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики

Які регіони охопить справжня весна — прогноз погоди на завтра
У четвер, 17 квітня, погоду України визначатиме антициклон. Саме тому майже по всій території країни буде суха сонячна погода.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 17 квітня від Укргідрометцентру
За даними Укргідрометцентру, 17 квітня територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. І лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною незначних дощів.
Загалом у четвер, 17 квітня, очікується тепла погода. Температура повітря вночі буде +5...+10 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +18...+23 °С. Водночас на Закарпатті очікується справжня весняна погода — до 26 °С.
Вітер 17 квітня буде переважно південно-східний, в межах 7-12 м/с.
Погода на 17 квітня від Діденко
У четвер, 17 квітня, синоптик Наталка Діденко прогнозує теплу та сонячну погоду. За її інформацією, 17 квітня погоду України визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо та переважно сонячно.
Вітер у четвер південний, на Правобережжі — рвучкий, на Лівобережжі — легший, помірний.
Вночі передбачається +6...+12 °С. Натомість вдень українців потішить тепла температура повітря — +20...+24 °С. Хіба що в прибережних районах України буде трохи прохолодніше — +16...+19 °С.
У Києві 17 квітня очікується також суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20...+22 °С. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.
Нагадаємо, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.
Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.
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