Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 квітня, погоду України визначатиме антициклон. Саме тому майже по всій території країни буде суха сонячна погода.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 17 квітня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 17 квітня територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. І лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною незначних дощів.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Загалом у четвер, 17 квітня, очікується тепла погода. Температура повітря вночі буде +5...+10 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +18...+23 °С. Водночас на Закарпатті очікується справжня весняна погода — до 26 °С.

Вітер 17 квітня буде переважно південно-східний, в межах 7-12 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 17 квітня від Діденко

У четвер, 17 квітня, синоптик Наталка Діденко прогнозує теплу та сонячну погоду. За її інформацією, 17 квітня погоду України визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Вітер у четвер південний, на Правобережжі — рвучкий, на Лівобережжі — легший, помірний.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Вночі передбачається +6...+12 °С. Натомість вдень українців потішить тепла температура повітря — +20...+24 °С. Хіба що в прибережних районах України буде трохи прохолодніше — +16...+19 °С.

У Києві 17 квітня очікується також суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20...+22 °С. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.