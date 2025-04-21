Прогноз погоды на завтра — какой будет погода 22 апреля в Украине

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет царить весенняя погода с переменной облачностью. При этом температура будет сохраняться экстремально высокой.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 22 апреля от Укргидрометеоцентра

В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, однако жителям Закарпатья, Прикарпатья и юго-восточной части следует приготовиться к кратковременным дождям и даже грозам.

Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Ветер будет слабым — переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +8...+13 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +21...+26 °C.

В Карпатах, на побережье морей и в юго-восточных областях будет немного прохладнее — +17...+22 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 22 апреля от Натальи Диденко

Уже завтра, во вторник, 22 апреля, Украина окажется среди самых теплых стран Европы. В течение дня температура поднимется до комфортных +20...+26 °C, даря настоящее весеннее тепло. Солнце будет щедро светить над большинством регионов страны, лишь кое-где ожидаются осадки.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ночная прохлада еще дает о себе знать, поэтому в помещениях остается довольно свежо. А вот днем — настоящее майское настроение. Дожди завтра возможны лишь в отдельных регионах — в Крыму, на юго-востоке, в Закарпатье и вокруг Карпат. Остальная территория — во власти солнца и сухой погоды.

В Киеве 22 апреля тоже будет по-летнему тепло — столбики термометров поднимутся до +24 °C. Город утонет в солнечном свете, даря жителям замечательный день для прогулок и отдыха на природе.

И последующие дни будут радовать украинцев теплой погодой. Впрочем, ближе к выходным ситуация изменится. Многие семьи в субботу отправятся на кладбища, чтобы почтить память родных перед Проводным воскресеньем. Именно в этот день к Украине приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и снижение температуры до +12...+18 °C, за исключением юга и востока, где еще сохранится тепло.

А уже в воскресенье, 27 апреля, ситуацию исправит антициклон — фронты отступят, дожди прекратятся, снова засияет солнце. Однако, несмотря на ясную погоду, станет прохладнее.

Карта циклона. Фото: Наталья Диденко

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 22 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

А в течение недели температура воздуха в Украине максимально поднимется до +28 °С.