Прогноз погоди на завтра — якою буде погода 22 квітня в Україні

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 22 квітня, в Україні пануватиме весняна погода з мінливою хмарністю. При цьому температура буде зберігатися екстремально високою.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 22 квітня від Укргідрометеоцентра

В більшості регіонів країни день пройде без опадів, проте мешканцям Закарпаття, Прикарпаття та південно-східної частини слід приготуватися до короткочасних дощів і навіть гроз.

Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Вітер буде слабким — змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі триматиметься в межах +8…+13 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °C.

У Карпатах, на узбережжі морів та у південно-східних областях буде трохи прохолодніше — +17...+22 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 22 квітня від Наталки Діденко

Вже завтра, у вівторок, 22 квітня, Україна опиниться серед найтепліших країн Європи. Протягом дня температура підніметься до комфортних +20…+26 °C, даруючи справжнє весняне тепло. Сонце щедро світитиме над більшістю регіонів країни, лише де-не-де очікуються опади.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нічна прохолода ще дає про себе знати, тож у помешканнях залишається доволі свіжо. А от вдень — справжній травневий настрій. Дощі завтра можливі лише в окремих регіонах — у Криму, на південному сході, в Закарпатті та навколо Карпат. Решта території — під владою сонця та сухої погоди.

У Києві 22 квітня теж буде по-літньому тепло — стовпчики термометрів піднімуться до +24 °C. Місто потоне в сонячному світлі, даруючи мешканцям чудовий день для прогулянок та відпочинку на природі.

І наступні дні радуватимуть українців теплою погодою. Втім, ближче до вихідних ситуація зміниться. Багато родин у суботу вирушать на цвинтарі, щоб вшанувати пам'ять рідних перед Провідною неділею. Саме в цей день до України наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі та зниження температури до +12…+18 °C, за винятком півдня та сходу, де ще збережеться тепло.

А вже у неділю, 27 квітня, ситуацію виправить антициклон — фронти відступлять, дощі припиняться, знову засяє сонце. Однак, попри ясну погоду, стане прохолодніше.

Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що 22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

А протягом тижня температура повітря в Україні максимально підійметься до +28 °С.