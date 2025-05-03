Погода в Украине на завтра - будут ли дожди

Какие области накроют дожди и грозы — погода в Украине на завтра
В воскресенье, 4 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых регионах прогнозируют дожди и грозы.
Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Погода в Украине 4 мая
Итак, по прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 4 мая, по Украине ожидается переменная облачность. В то же время в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы.
Однако на остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.
Ветер 4 мая ожидается юго-западный, в пределах 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юго-востока, порывы в пределах 15-20 м/с.
В воскресенье, 4 мая, в Украине температура ночью — +9...+14 °C. В юго-восточной части — +4...+9 °C. Зато днем будет несколько теплее, температура воздуха прогреется до +23...+28 °C. На западе Украины в воскресенье ожидается +20...+25 °C.
Опасные метеорологические явления 4 мая
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Украины в воскресенье, 4 мая.
Отмечается, что днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, в Украине, кроме юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с.
В воскресенье, 4 мая, будет первый уровень опасности (желтый).
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, какой будет погода в Украине на выходные.
Кроме того, синоптики предупреждали, что в начале мая стоит ожидать похолодания.
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