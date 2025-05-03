Погода в Україні на завтра — чи будуть дощі

Люди йдуть під дощем. Фото: Вечірній Київ

У неділю, 4 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, в деяких регіонах прогнозують дощі та грози.

Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні на 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 травня

Отже, за прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 4 травня, по Україні очікується мінлива хмарність. Водночас у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі. Вдень очікуються грози.

Однак на решті території України неділя мине без опадів.

Вітер 4 травня очікується південно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви у межах 15-20 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

У неділю, 4 травня, в Україні температура вночі — +9...+14 °C. У південно-східній частині — +4...+9 °C. Натомість вдень буде дещо тепліше, температура повітря прогріється до +23...+28 °C. На заході України у неділю очікується +20...+25 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища 4 травня

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території України у неділю, 4 травня.

Зазначається, що вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в Україні, крім південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с.

У неділю, 4 травня, буде перший рівень небезпеки (жовтий).

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, якою буде погода в Україні на вихідні.

Крім того, синоптики попереджали, що на початку травня варто очікувати похолодання.