Погода в Украине на завтра - прогноз от Укргидрометцентра

Люди гуляют по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 апреля, в Украине ожидается довольно теплая погода. Однако, в некоторых регионах все же пройдут незначительные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 17 апреля

По информации Укргидрометцентра, 17 апреля территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. И только на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.

Карта погоды на 17 апреля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

В целом в четверг, 17 апреля, ожидается теплая погода. Следовательно, температура воздуха ночью будет +5...+10 °С. Зато днем будет значительно теплее — +18...+23 °С. А на Закарпатье воцарится настоящее весеннее тепло, ожидается до +26 °С.

По прогнозам Укргидрометцентра, ветер 17 апреля будет преимущественно юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что в начале мая возможны новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.