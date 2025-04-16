Погода в Україні на завтра — прогноз від Укргідрометцентру

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 квітня, в Україні очікується доволі тепла погода. Однак, у деяких регіонах все ж пройдуть незначні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 17 квітня

За інформацією Укргідрометцентру, 17 квітня територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. І лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною невеликих дощів.

Карта погоди на 17 квітня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Загалом у четвер, 17 квітня, очікується тепла погода. Відтак, температура повітря вночі буде +5...+10 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +18...+23 °С. А на Закарпатті запанує справжнє весняне тепло, очікується до +26 °С.

За прогнозами Укргідрометцентру, вітер 17 квітня буде переважно південно-східний, в межах 7-12 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.