Магнитные бури на сегодня - чего ожидать

Девушка держится за голову из-за боли. Иллюстративное фото: Freepik

В субботу, 26 апреля, магнитных бурь на Земле ожидать не стоит. Поэтому негативного влияния на здоровье и самочувствие не должно быть.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 26 апреля

Итак, в субботу мощных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

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Ожидается, что 26 апреля геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

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Солнечная активность на 26 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 34.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Стоит отметить, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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