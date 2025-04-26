Магнітні бурі на сьогодні — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через біль. Ілюстративне фото: Freepik

У суботу, 26 квітня, магнітних бур на Землі очікувати не варто. Відтак негативного впливу на здоров’я та самопочуття не має бути.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 26 квітня

Отже, у суботу потужних магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Пояснюється, що такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що 26 квітня геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 26 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 34.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Варто зазначити, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про вісім звичок, які змінять життя та допоможуть стати щасливішими.

Крім того, ми писали про те, як віднайти шлях до гармонії ыз собою.