Прогноз погоды на 23 апреля — какой будет погода завтра

Гроза в городе. Фото: facebook.com/UkrHMC

В среду, 23 апреля, Украина все еще будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, хотя его значение будет постепенно снижаться. В некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 23 апреля

Западные области и юго-восточные регионы почувствуют влияние несколько пониженного давления, но в целом погода будет оставаться теплой. Атмосферные условия на большинстве территории будут способствовать высокому уровню пожарной опасности.

Небо будет переменчиво облачным. В западных областях и юго-восточных районах днем возможны кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами, а на остальной территории осадков не ожидается. Ночью и утром на юг и востоке страны может наблюдаться местами туман.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться +9...+14 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С.

В западных областях и на побережье морей температура днем составит +17...+22 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Погода на Киевщине 23 апреля

23 апреля на территории Киевской области и г. Киева ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться +9...+14 °C, а днем поднимется до +21...+26 °C. В Киеве ночью температура составит +11...+13 °C, днем — +23...+25 °C.

Напомним, синоптики сообщили предварительные прогнозы погоды на май. Вероятно, месяц будет прохладным и дождливым.

В Украине в течение этой недели, 21-27 апреля, будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха максимально поднимется до +28 °С.