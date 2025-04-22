Прогноз погоди на 23 квітня — якою буде погода завтра

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

У середу, 23 квітня, Україна все ще буде перебувати під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, хоча його значення поступово знижуватиметься. В деяких регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 23 квітня

Західні області та південно-східні регіони відчують вплив дещо зниженого тиску, але загалом погода залишатиметься теплою. Атмосферні умови на більшості території сприятимуть високому рівню пожежної небезпеки.

Небо буде мінливо хмарним. У західних областях та південно-східних районах вдень можливі короткочасні дощі, місцями супроводжувані грозами, а на решті території опадів не очікується. Вночі та вранці на південь і сході країни може спостерігатися місцями туман.

Вітер буде змінних напрямків, з швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься +9...+14 °С, а вдень підніметься до +21...+26 °С.

У західних областях та на узбережжі морів температура вдень становитиме +17...+22 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Погода на Київщині 23 квітня

23 квітня на території Київщини та м. Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься +9...+14 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. У Києві вночі температура становитиме +11...+13 °C, вдень — +23...+25 °C.

Нагадаємо, синоптики повідомили попередні прогнози погоди на травень. Ймовірно, місяць буде прохолодним та дощовим.

В Україні протягом цього тижня, 21-27 квітня, зберігатиметься тепла погода. Температура повітря максимально підійметься до +28 °С.