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Главная Метео Грозовые бури и пекло на улице — какая погода в Украине сегодня

Грозовые бури и пекло на улице — какая погода в Украине сегодня

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Дата публикации 4 июля 2025 07:45
Погода в Украине 4 июля — подробный прогноз от синоптиков
Люди держатся ближе к воде во время жары. Фото: УНИАН

В Украине в пятницу, 4 июля, погода будет довольно контрастной - в одних регионах возможна жара до +35 °C на юге до прохлады с грозами на западе. Кое-где возможны даже шквалы со скоростью до 20 м/с.

Такой прогноз дали синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко

Как сообщила Наталка Диденко, больше всего прогреется воздух в Одесской, Николаевской, части Черновицкой, а также в Винницкой и Черкасской областях. Там температура достигнет +33...+35 °C — это уже показатели, характерные для западноевропейской жары. Зато в Волынской, Ривненской и местами во Львовской области воздух будет значительно прохладнее — всего +20...+25 °C.

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Температурная карта Украины 4 июля. Фото: Метеопост

Из-за перемещения холодного атмосферного фронта с северо-запада, будут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в большинстве регионов 4 июля сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Однако днем холодный фронт охватит западные, северные области, а также Винницкую и Черкасскую — там возможны грозы, локальные ливни и шквалы. В других регионах будет оставаться ясная погода.

Прогно погоди в Україні на 4 липня
Предупреждение о ливнях 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

В ночные часы температура будет колебаться от +15 до +20°C, только на востоке будет немного свежее — +11...16 °C. Днем по стране в среднем ожидается +28...+33 °C, местами прогрев до +35 °C, а вот на северо-западе станет значительно прохладнее — всего +20...+25 °C.

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Показатели температур по Украине 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

В столице жара будет держаться и 4 июля. В Киеве прогнозируют до +30....+32 °C, а во второй половине дня или ближе к вечеру возможен кратковременный дождь с грозой.

Напомним, синоптик Наталья Птуха объяснила, какая будет погода в июле и готовиться ли украинцам к отметкам выше +40°C.

Также узнайте, будут ли в июле сильные магнитные бури.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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