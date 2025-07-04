Погода в Україні 4 липня — детальний прогноз від синоптиків

Люди тримаються ближче до води під час спеки. Фото: УНІАН

В Україні у п'ятницю, 4 липня, погода буде доволі контрастною — в одних регіонах можлива спека до +35 °C на півдні до прохолоди з грозами на заході. Подекуди можливі навіть шквали зі швидкістю до 20 м/с.

Такий прогноз дали синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко

Як повідомила Наталка Діденко, найбільше прогріється повітря в Одеській, Миколаївській, частині Чернівецької, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Там температура сягне +33...+35 °C — це вже показники, характерні для західноєвропейської спеки. Натомість у Волинській, Рівненській та подекуди у Львівській області повітря буде значно прохолоднішим — лише +20...+25 °C.

Температурна карта України 4 липня. Фото: Метеопост

Через переміщення холодного атмосферного фронту з північного заходу, будуть короткочасні дощі з грозами, місцями град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в більшості регіонів 4 липня утримається переважно суха та спекотна погода. Проте вдень холодний фронт охопить західні, північні області, а також Вінниччину й Черкащину — там можливі грози, локальні зливи та шквали. В інших регіонах залишатиметься ясна погода.

Попередження про зливи 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

У нічні години температура коливатиметься від +15 до +20 °C, лише на сході буде трохи свіжіше — +11...16 °C. Удень по країні в середньому очікується +28...+33 °C, місцями прогріж аж до+35 °C, а от на північному заході стане значно прохолодніше — лише +20...+25 °C.

Показники температур по Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

У столиці спека триматиметься і 4 липня. У Києві прогнозують до +30....+32 °C, а в другій половині дня або ближче до вечора можливий короткочасний дощ із грозою.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха пояснила, яка буде погода в липні та чи готуватися українцям до позначок вище +40 °C.

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