Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Грозові бурі та пекло на вулиці — яка погода в Україні сьогодні

Грозові бурі та пекло на вулиці — яка погода в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 07:45
Погода в Україні 4 липня — детальний прогноз від синоптиків
Люди тримаються ближче до води під час спеки. Фото: УНІАН

В Україні у п'ятницю, 4 липня, погода буде доволі контрастною — в одних регіонах можлива спека до +35 °C на півдні до прохолоди з грозами на заході. Подекуди можливі навіть шквали зі швидкістю до 20 м/с.

Такий прогноз дали синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко

Як повідомила Наталка Діденко, найбільше прогріється повітря в Одеській, Миколаївській, частині Чернівецької, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Там температура сягне +33...+35 °C — це вже показники, характерні для західноєвропейської спеки. Натомість у Волинській, Рівненській та подекуди у Львівській області повітря буде значно прохолоднішим — лише +20...+25 °C.

null
Температурна карта України 4 липня. Фото: Метеопост

Через переміщення холодного атмосферного фронту з північного заходу, будуть короткочасні дощі з грозами, місцями град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в більшості регіонів 4 липня утримається переважно суха та спекотна погода. Проте вдень холодний фронт охопить західні, північні області, а також Вінниччину й Черкащину — там можливі грози, локальні зливи та шквали. В інших регіонах залишатиметься ясна погода.

Прогно погоди в Україні на 4 липня
Попередження про зливи 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

У нічні години температура коливатиметься від +15 до +20 °C, лише на сході буде трохи свіжіше — +11...16 °C. Удень по країні в середньому очікується +28...+33 °C, місцями прогріж аж до+35 °C, а от на північному заході стане значно прохолодніше — лише +20...+25 °C.

null
Показники температур по Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

У столиці спека триматиметься і 4 липня. У Києві прогнозують до +30....+32 °C, а в другій половині дня або ближче до вечора можливий короткочасний дощ із грозою.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха пояснила, яка буде погода в липні та чи готуватися українцям до позначок вище +40 °C.

Також дізнайтеся, чи будуть в липні сильні магнітні бурі.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації