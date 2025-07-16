Прогноз погоды на 17 июля — какой будет погода завтра

Девушки гуляют под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 июля, погода в Украине будет преимущественно облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 17 июля от Укргидрометеоцентра

Ночью осадки накроют северные и большинство центральных регионов, а днем распространятся на большую часть территории страны. Особенно значительные осадки прогнозируются на Закарпатье и Прикарпатье.

Ветер сменится на западный и юго-западный, с порывами скоростью 7-12 метров в секунду.

Температурная картина по регионам будет оставаться контрастной. В западных областях ночью ожидается +12...+17 °С, днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

На севере страны ночная температура будет достигать +15...+20 °С, днем — +22...+27°С. В центре, на юге и востоке — жарче всего: ночью — +18...+23 °С, днем — до +29...+34°С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 17 июля от Наталки Диденко

В четверг, 17 июля, погода в Украине будет пестрой: на западе, севере и в отдельных центральных регионах температура снизится, тогда как на востоке и юге будет сохраняться настоящая летняя жара.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

На западе страны, а также в Сумской, Полтавской и частично Днепропетровской областях синоптики прогнозируют умеренные температуры — +20...+27 °С. В этих регионах возможны кратковременные дожди с грозами, местами шквалы и даже град.

На остальной территории Украины — настоящее лето. Днем ожидается от +27 ...+32 °С, а на востоке и местами на юге температура достигнет +36 °С. В этих регионах осадков не предвидится, за исключением Харьковской и Одесской областей — там грозы возможны в вечернее время.

В Киеве день обещает быть комфортным: температура воздуха составит +26...+27 °С, дождей не предвидится.

А вот уже 18 июля украинцам стоит готовиться к резкой смене погоды. Наталка Диденко предупреждает о ливнях и снижении температуры до +20...+23 градусов.

Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Кроме того, стало известно, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

Также мы писали, что в Киеве заметно возросла активность горожан в попытках приспособиться к аномальной жаре. Жители столицы массово ищут спасение от перегретого воздуха в затененных зонах, вблизи воды и в общественных местах с работающими системами кондиционирования.