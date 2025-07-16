Прогноз погоди на 17 липня - якою буде погода завтра

Дівчини гуляють під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 липня, погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 17 липня від Укргідрометеоцентра

Вночі опади накриють північні та більшість центральних регіонів, а вдень поширяться на більшу частину території країни. Особливо значні опади прогнозуються на Закарпатті та Прикарпатті.

Вітер зміниться на західний та південно-західний, із поривами швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Температурна картина по регіонах залишатиметься контрастною. У західних областях вночі очікується +12...+17 °С, вдень повітря прогріється до +19...+24 °С.

На півночі країни нічна температура сягатиме +15...+20 °С, вдень — +22...+27°С. У центрі, на півдні та сході — найспекотніше: вночі — +18...+23 °С, вдень — до +29...+34°С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 17 липня від Наталки Діденко

У четвер, 17 липня, погода в Україні буде строкатою: на заході, півночі та в окремих центральних регіонах температура знизиться, тоді як на сході та півдні зберігатиметься справжня літня спека.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

На заході країни, а також у Сумській, Полтавській та частково Дніпропетровській областях синоптики прогнозують помірні температури — +20...+27 °С. У цих регіонах можливі короткочасні дощі з грозами, місцями шквали та навіть град.

На решті території України — справжнє літо. Вдень очікується від +27 ...+32 °С, а на сході та місцями на півдні температура сягне +36 °С. У цих регіонах опадів не передбачається, за винятком Харківщини та Одещини — там грози можливі у вечірній час.

У Києві день обіцяє бути комфортним: температура повітря становитиме +26…+27 °С, дощів не передбачається.

А от уже 18 липня українцям варто готуватись до різкої зміни погоди. Наталка Діденко попереджає про зливи та зниження температури до +20…+23 градусів.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Крім того, стало відомо, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

Також ми писали, що у Києві помітно зросла активність містян у спробах пристосуватися до аномальної спеки. Жителі столиці масово шукають порятунок від перегрітого повітря в затінених зонах, поблизу води та в громадських місцях із працюючими системами кондиціонування.