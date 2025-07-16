Прогноз погоди на 17 липня - якою буде погода завтра

Грози та температурний контраст — прогноз погоди на завтра
У четвер, 17 липня, погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 17 липня від Укргідрометеоцентра
Вночі опади накриють північні та більшість центральних регіонів, а вдень поширяться на більшу частину території країни. Особливо значні опади прогнозуються на Закарпатті та Прикарпатті.
Вітер зміниться на західний та південно-західний, із поривами швидкістю 7–12 метрів за секунду.
Температурна картина по регіонах залишатиметься контрастною. У західних областях вночі очікується +12...+17 °С, вдень повітря прогріється до +19...+24 °С.
На півночі країни нічна температура сягатиме +15...+20 °С, вдень — +22...+27°С. У центрі, на півдні та сході — найспекотніше: вночі — +18...+23 °С, вдень — до +29...+34°С.
Прогноз погоди на 17 липня від Наталки Діденко
У четвер, 17 липня, погода в Україні буде строкатою: на заході, півночі та в окремих центральних регіонах температура знизиться, тоді як на сході та півдні зберігатиметься справжня літня спека.
На заході країни, а також у Сумській, Полтавській та частково Дніпропетровській областях синоптики прогнозують помірні температури — +20...+27 °С. У цих регіонах можливі короткочасні дощі з грозами, місцями шквали та навіть град.
На решті території України — справжнє літо. Вдень очікується від +27 ...+32 °С, а на сході та місцями на півдні температура сягне +36 °С. У цих регіонах опадів не передбачається, за винятком Харківщини та Одещини — там грози можливі у вечірній час.
У Києві день обіцяє бути комфортним: температура повітря становитиме +26…+27 °С, дощів не передбачається.
А от уже 18 липня українцям варто готуватись до різкої зміни погоди. Наталка Діденко попереджає про зливи та зниження температури до +20…+23 градусів.
Крім того, стало відомо, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
Також ми писали, що у Києві помітно зросла активність містян у спробах пристосуватися до аномальної спеки. Жителі столиці масово шукають порятунок від перегрітого повітря в затінених зонах, поблизу води та в громадських місцях із працюючими системами кондиціонування.
Читайте Новини.LIVE!