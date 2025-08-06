Прогноз погоды в Украине 7 августа от Наталки Диденко

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 7 августа, будет теплая и солнечная погода. Атмосферный фронт, который принесет сегодня, 6 августа, ливни и грозы, сдвинется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 августа

Как пояснила Наталка Диденко, сегодня, 6 августа, Украину пересекает холодный атмосферный фронт, который уже можно наблюдать на спутниковых снимках как сплошную полосу облаков.

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Этот фронт принесет непогоду в западные, северные и центральные области. В этих регионах прогнозируются дожди, грозы, локальные сильные ливни, шквалы и возможен град. В то же время южные области и часть центра останутся под влиянием сухой погоды — осадков здесь не ожидается.

Температурная карта Украины 7 августа. Фото: скриншот

Однако уже завтра, 7 августа, фронт покинет территорию Украины, и в большинстве регионов установится сухая погода. Температура воздуха снизится на несколько градусов, поэтому день будет более комфортным:

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В западных областях ожидается +20...+24 °C

На севере +22...+26 °C

В центре +24...+29 °C

На востоке +26...+32 °C

На юге жарче всего — до +30...+33 °C

В Киеве 7 августа будет сухо и солнечно. Температура составит около +24 °C.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь в августе — уже известны самые "активные" дни Солнца.

Также недавно в США зафиксировали новый мировой рекорд. Над штатами протянулась самая длинная молния за всю историю наблюдений.