Прогноз погоди в Україні 7 серпня від Наталки Діденко

Грози та шквали зміняться на літню спеку — Діденко склала прогноз
В Україні у четвер, 7 серпня, буде тепла та сонячна погода. Атмосферний фронт, який принесе сьогодні, 6 серпня, зливи та грози, зсунеться.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 7 серпня
Як пояснила Наталка Діденко, сьогодні, 6 серпня, Україну перетинає холодний атмосферний фронт, який уже можна спостерігати на супутникових знімках як суцільну смугу хмар.
Цей фронт принесе негоду в західні, північні та центральні області. У цих регіонах прогнозуються дощі, грози, локальні сильні зливи, шквали та можливий град. Водночас південні області та частина центру залишаться під впливом сухої погоди — опадів тут не очікується.
Проте вже завтра, 7 серпня, фронт залишить територію України, і в більшості регіонів встановиться суха погода. Температура повітря знизиться на кілька градусів, тож день буде комфортнішим:
- У західних областях очікується +20...+24 °C
- На півночі +22...+26 °C
- У центрі +24...+29 °C
- На сході +26...+32 °C
- На півдні найспекотніше — до +30...+33 °C
У Києві 7 серпня буде сухо та сонячно. Температура становитиме близько +24 °C.
Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур у серпні — вже відомі "найактивніші" дні Сонця.
Також нещодавно в США зафіксували новий світовий рекорд. Над штатами простяглася найдовша блискавка за всю історію спостережень.
Читайте Новини.LIVE!