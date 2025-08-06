Прогноз погоди в Україні 7 серпня від Наталки Діденко

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 7 серпня, буде тепла та сонячна погода. Атмосферний фронт, який принесе сьогодні, 6 серпня, зливи та грози, зсунеться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 7 серпня

Як пояснила Наталка Діденко, сьогодні, 6 серпня, Україну перетинає холодний атмосферний фронт, який уже можна спостерігати на супутникових знімках як суцільну смугу хмар.

Цей фронт принесе негоду в західні, північні та центральні області. У цих регіонах прогнозуються дощі, грози, локальні сильні зливи, шквали та можливий град. Водночас південні області та частина центру залишаться під впливом сухої погоди — опадів тут не очікується.

Температурна карта України 7 серпня. Фото: скриншот

Проте вже завтра, 7 серпня, фронт залишить територію України, і в більшості регіонів встановиться суха погода. Температура повітря знизиться на кілька градусів, тож день буде комфортнішим:

У західних областях очікується +20...+24 °C

На півночі +22...+26 °C

У центрі +24...+29 °C

На сході +26...+32 °C

На півдні найспекотніше — до +30...+33 °C

У Києві 7 серпня буде сухо та сонячно. Температура становитиме близько +24 °C.

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