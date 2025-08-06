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Головна Метео Грози та шквали зміняться на літню спеку — Діденко склала прогноз

Грози та шквали зміняться на літню спеку — Діденко склала прогноз

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Дата публікації: 6 серпня 2025 12:28
Прогноз погоди в Україні 7 серпня від Наталки Діденко
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 7 серпня, буде тепла та сонячна погода. Атмосферний фронт, який принесе сьогодні, 6 серпня, зливи та грози, зсунеться. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 7 серпня

Як пояснила Наталка Діденко, сьогодні, 6 серпня, Україну перетинає холодний атмосферний фронт, який уже можна спостерігати на супутникових знімках як суцільну смугу хмар.

Цей фронт принесе негоду в західні, північні та центральні області. У цих регіонах прогнозуються дощі, грози, локальні сильні зливи, шквали та можливий град. Водночас південні області та частина центру залишаться під впливом сухої погоди — опадів тут не очікується.

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Температурна карта України 7 серпня. Фото: скриншот

Проте вже завтра, 7 серпня, фронт залишить територію України, і в більшості регіонів встановиться суха погода. Температура повітря знизиться на кілька градусів, тож день буде комфортнішим:

  • У західних областях очікується +20...+24 °C
  • На півночі +22...+26 °C
  • У центрі +24...+29 °C
  • На сході +26...+32 °C
  • На півдні найспекотніше — до +30...+33 °C

У Києві 7 серпня буде сухо та сонячно. Температура становитиме близько +24 °C.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур у серпні — вже відомі "найактивніші" дні Сонця. 

Також нещодавно в США зафіксували новий світовий рекорд. Над штатами простяглася найдовша блискавка за всю історію спостережень. 

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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