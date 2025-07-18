Прогноз погоды на 19 июля - какой будет погода завтра

Гроза над городком. Иллюстративное фото: Depositphotos

В субботу, 19 июля, в Украине ожидается разноплановая погода — от прохлады с дождями на западе до летней жары с грозами на востоке страны. По прогнозам синоптиков, день будет преимущественно облачным с кратковременными прояснениями.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Укргадрометеоцентра на 19 июля

В центральных и северных регионах — в частности на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине — возможны значительные дожди. Зато в большинстве южных областей осадков не прогнозируется.

Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

В восточных, юго-восточных и Сумской областях ожидаются грозы, местами с градом и шквальным ветром до 15-20 м/с. В целом по стране ветер будет западного и юго-западного направлений, со скоростью 7-12 м/с.

Температурная картина также будет неоднородной. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 °С, в юго-восточной части — до +22 °С. Днем на западе, в Киевской, Житомирской и Винницкой областях ожидается комфортная температура +19...+24 °С, тогда как на остальной территории — +23...+28 °С, а в юго-восточных регионах — жара до +32 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 19 июля

В субботу, 19 июля, погодная ситуация в Украине будет оставаться контрастной. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в западных и северных регионах ожидаются грозовые дожди. Осадки также возможны ночью в центральных и восточных областях.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Зато юг страны будет находиться под влиянием сухой воздушной массы - там будет солнечно и без осадков.

Температурный фон также будет варьироваться по регионам. В западных областях прогнозируется комфортные +20...+24 °C, на севере — до +26 °C. В центре температура составит +25...+28 °C, хотя в Винницкой области будет несколько прохладнее — +20...+22 °C.

Восток страны почувствует настоящую жару: на Харьковщине — до +27 °C, а в Донецкой и Луганской областях столбики термометров поднимутся до +32...+35 °C. В южных регионах — +27...+30 °C, в Запорожской области и степном Крыму — +31...+34 °C.

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.

Недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара.