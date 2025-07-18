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Головна Метео Грози та град вертаються — де чекати на погіршення погоди завтра

Грози та град вертаються — де чекати на погіршення погоди завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 23:50
Прогноз погоди на 19 липня - якою буде погода завтра
Гроза над містечком. Ілюстративне фото: Depositphotos

У суботу, 19 липня, в Україні очікується різнопланова погода — від прохолоди із дощами на заході до літньої спеки з грозами на сході країни. За прогнозами синоптиків, день буде переважно хмарним із короткочасними проясненнями.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргадрометеоцентра на 19 липня

У центральних і північних регіонах — зокрема на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині — можливі значні дощі. Натомість у більшості південних областей опадів не прогнозується.

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Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

У східних, південно-східних та Сумській областях очікуються грози, місцями із градом і шквальним вітром до 15–20 м/с. Загалом по країні вітер буде західного та південно-західного напрямків, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температурна картина також буде неоднорідною. Вночі стовпчики термометрів покажуть +13...+18 °С, у південно-східній частині — до +22 °С. Вдень на заході, у Київській, Житомирській та Вінницькій областях очікується комфортна температура +19…+24 °С, тоді як на решті території — +23... +28 °С, а в південно-східних регіонах — спека до +32 °С.

Грози та град вертаються — де чекати на погіршення погоди завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 19 липня

У суботу, 19 липня, погодна ситуація в Україні залишатиметься контрастною. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у західних і північних регіонах очікуються грозові дощі. Опади також можливі вночі у центральних та східних областях.

Грози та град вертаються — де чекати на погіршення погоди завтра - фото 3
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Натомість південь країни перебуватиме під впливом сухої повітряної маси — там буде сонячно та без опадів.

Температурний фон також варіюватиметься по регіонах. У західних областях прогнозується комфортні +20...+24 °C, на півночі — до +26 °C. У центрі температура становитиме +25...+28 °C, хоча у Вінницькій області буде дещо прохолодніше — +20...+22 °C.

Схід країни відчує справжню спеку: на Харківщині — до +27 °C, а на Донеччині та Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до +32...+35 °C. У південних регіонах — +27...+30 °C, у Запорізькій області та степовому Криму — +31...+34 °C.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.

Нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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