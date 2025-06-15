Погода в Украине 16 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 16 июня, будет ветреной и дождливой в нескольких областях. На большей же части территории страны будет преобладать переменная облачность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 июня

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине будет преобладать переменная облачность. На Левобережье возможны кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны — без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +21...+26 °C, а в восточных регионах будет несколько прохладнее — около +18...+23 °C.

Ветер ожидается северо-западного направления, местами порывы будут достигать 12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется жара.

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