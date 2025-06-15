Погода в Україні 16 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Грози та буревій — Укргідрометцентр дав прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 16 червня, буде вітряною та дощовою у кількох областях. На більшій частині території країни переважатиме мінлива хмарність.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 16 червня
За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні переважатиме мінлива хмарність. На Лівобережжі можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни — без опадів.
Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °C, а у східних регіонах буде дещо прохолодніше — близько +18…+23 °C.
Вітер очікується північно-західного напрямку, подекуди пориви сягатимуть 12 м/с.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернеться спека.
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