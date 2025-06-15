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Головна Метео Грози та буревій — Укргідрометцентр дав прогноз погоди на завтра

Грози та буревій — Укргідрометцентр дав прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 15 червня 2025 18:17
Погода в Україні 16 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 16 червня

Погода в Україні завтра, 16 червня, буде вітряною та дощовою у кількох областях. На більшій частині території країни переважатиме мінлива хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 червня

За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні переважатиме мінлива хмарність. На Лівобережжі можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни — без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °C, а у східних регіонах буде дещо прохолодніше — близько +18…+23 °C.

Вітер очікується північно-західного напрямку, подекуди пориви сягатимуть 12 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 16 червня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернеться спека.

Також ми розповідали, як вберегтися від теплового удару під час літньої спеки.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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