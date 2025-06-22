Прогноз погоды в Украине на завтра 23 июня от Укргидрометцентра

Грозы накроют часть страны — предупреждение Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 23 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики объявили опасность в нескольких областях из-за гроз. Кроме того, возможны дожди и порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 23 июня
Ночью, кроме западных и большинства районов северных областей, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях прогнозируют порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9...+14 °С, в южной части до +17 °С. Днем будет +19...+24 °С, на западе и юге — +23...+29 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за грозы в восточных, юго-восточных, ночью и в большинстве центральных областей.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.
Напомним, синоптики сообщили, что завтра в некоторых областях Украины возможны дожди, грозы, град и сильные шквалы ветра.
Ранее украинцев предупреждали, что летом ожидаются опасные явления. Речь идет о торнадо и смерчах.
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