Прогноз погоды в Украине на завтра 23 июня от Укргидрометцентра

Молния в небе. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 23 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики объявили опасность в нескольких областях из-за гроз. Кроме того, возможны дожди и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 23 июня

Ночью, кроме западных и большинства районов северных областей, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях прогнозируют порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °С, в южной части до +17 °С. Днем будет +19...+24 °С, на западе и юге — +23...+29 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за грозы в восточных, юго-восточных, ночью и в большинстве центральных областей.

Опасные метеорологические явления 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики сообщили, что завтра в некоторых областях Украины возможны дожди, грозы, град и сильные шквалы ветра.

Ранее украинцев предупреждали, что летом ожидаются опасные явления. Речь идет о торнадо и смерчах.