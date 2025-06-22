Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Грозы накроют часть страны — предупреждение Укргидрометцентра

Грозы накроют часть страны — предупреждение Укргидрометцентра

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 17:22
Прогноз погоды в Украине на завтра 23 июня от Укргидрометцентра
Молния в небе. Фото: УНИАН
Ключові моменти Погода в Украине 23 июня Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Погода в Украине завтра, 23 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики объявили опасность в нескольких областях из-за гроз. Кроме того, возможны дожди и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 23 июня

Ночью, кроме западных и большинства районов северных областей, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Погода в Україні 23 червня
Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях прогнозируют порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °С, в южной части до +17 °С. Днем будет +19...+24 °С, на западе и юге — +23...+29 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за грозы в восточных, юго-восточных, ночью и в большинстве центральных областей.

Грози в Україні 23 червня
Опасные метеорологические явления 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики сообщили, что завтра в некоторых областях Украины возможны дожди, грозы, град и сильные шквалы ветра.

Ранее украинцев предупреждали, что летом ожидаются опасные явления. Речь идет о торнадо и смерчах.

погода непогода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации