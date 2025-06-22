Прогноз погоди в Україні на завтра 23 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 23 червня, очікується з дощами та грозами у деяких областях. Крім того, синоптики попереджають про град та шквали до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 23 червня

Вночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, а вдень у Приазов'ї, Криму та на Донбасі будуть дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду. На решті території країни опадів не прогнозується.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Фото: Meteopost

Вітер у західній частині буде змінних напрямків, а в інших регіонах північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +7…+15 °С, на півдні +12…+17 °С. Вдень потеплішає до +18…+23 °С, а у південних та місцями західних областях +25…+30 °С.

Нагадаємо, 22 червня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас зафіксовано 27 сонячних плям.

А 8 червня Київ накрила сильна негода. Внаслідок зливи та вітру впали десятки дерев.