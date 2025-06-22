Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 июня

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 23 июня, ожидается с дождями и грозами в некоторых областях. Кроме того, синоптики предупреждают о граде и шквалах до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 23 июня

Ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, а днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе будут дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Фото: Meteopost

Ветер в западной части будет переменных направлений, а в других регионах — северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7...+15 °С, на юге +12...+17 °С. Днем потеплеет до +18...+23 °С, а в южных и местами западных областях +25...+30 °С.

Напомним, 22 июня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время зафиксировано 27 солнечных пятен.

А 8 июня Киев накрыла сильная непогода. В результате ливня и ветра упали десятки деревьев.