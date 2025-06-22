Прогноз погоди в Україні на завтра 23 червня від Укргідрометцентру

Блискавка у небі. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 23 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики оголосили небезпеку у декількох областях через грози. Крім того, можливі дощі та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 червня

Вночі, крім західних та більшості районів північних областей, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень у центральних та південних областях прогнозують пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °С, у південній частині до +17 °С. Вдень буде +19...+24 °С, на заході та півдні — +23...+29 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через грози у східних, південно-східних, вночі й у більшості центральних областей.

Небезпечні метеорологічні явища 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що завтра в деяких областях України можливі дощі, грози, град та сильні шквали вітру.

Раніше українців попереджали, що влітку очікуються небезпечні явища. Йдеться про торнадо та смерчі.