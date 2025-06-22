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Головна Метео Грози накриють частину країни — попередження Укргідрометцентру

Грози накриють частину країни — попередження Укргідрометцентру

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Дата публікації: 22 червня 2025 17:22
Прогноз погоди в Україні на завтра 23 червня від Укргідрометцентру
Блискавка у небі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Погода в Україні 23 червня Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Погода в Україні завтра, 23 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики оголосили небезпеку у декількох областях через грози. Крім того, можливі дощі та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 червня

Вночі, крім західних та більшості районів північних областей, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Погода в Україні 23 червня
Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень у центральних та південних областях прогнозують пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °С, у південній частині до +17 °С. Вдень буде +19...+24 °С, на заході та півдні — +23...+29 °С.

 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через грози у східних, південно-східних, вночі й у більшості центральних областей.

Грози в Україні 23 червня
Небезпечні метеорологічні явища 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що завтра в деяких областях України можливі дощі, грози, град та сильні шквали вітру.

Раніше українців попереджали, що влітку очікуються небезпечні явища. Йдеться про торнадо та смерчі.

погода негода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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