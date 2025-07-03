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Град и шквальный ветер — где завтра ждать урагана

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:51
Погода завтра, 4 июля, в Украине — прогноз Укргидрометцентра
Сильная гроза. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 июля, сообщили синоптики. Температура воздуха днем будет жаркой, но в некоторых регионах ожидаются сильные грозы и шквальные ветры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 июля

Синоптики рассказали, что 4 июля в большинстве регионов погоду будет формировать поле повышенного давления и осадков не предвидится. Однако днем на западные, северные и Винницкую области переместится холодный атмосферный фронт с северо-запада и обусловит там кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ближайшая ночь обещает быть теплой, но не в восточной части страны. В то же время дневная жара спадет на северо-западе, куда придет более прохладный воздух.

Погода в Україні 4 липня
Карта температур в Украине 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

Так, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °C, а на востоке +11...+16 °C. Днем будет ощущаться жара, ведь ожидается +28...+33 °C. В Винницкой, Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до +35 °C. Холоднее всего будет на северо-западе — там предполагается до +20...+25 °C.

Опасные явления в Украине 4 июля

Поскольку завтра в западных, северных и Винницкой областях ожидаются сильные грозы, а местами град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с, синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Прогно погоди в Україні на 4 липня
Опасные явления в Украине 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра разогреет до +35 °C.

Кроме того, астросиноптики обнародовали календарь магнитных бурь на июль 2025 года. Некоторые даты этого месяца уже попали в список особо опасных.

прогноз погоды погода в Украине ветер температура воздуха гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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