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Головна Метео Град та шквальний вітер — де завтра чекати буревію

Град та шквальний вітер — де завтра чекати буревію

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:51
Погода завтра, 4 липня, в Україні — прогноз Укргідрометцентру
Сильна гроза. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 липня, повідомили синоптики. Температура повітря вдень буде спекотною, але в деяких регіонах очікуються сильні грози та шквальні вітри.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 4 липня

Синоптики розповіли, що 4 липня у більшості регіонів погоду формуватиме поле підвищеного тиску та опадів не передбачається. Проте вдень на західні, північні та Вінницьку області переміститься холодний атмосферний фронт з північного заходу і зумовить там короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Найближча ніч обіцяє бути теплою, але не в східній частині країни. Водночас денна спека спаде на північному заході, куди прийде прохолодніше повітря.

Погода в Україні 4 липня
Карта температур в Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

Так, температура повітря вночі коливатиметься в межах +15...+20 °C, а на сході +11...+16 °C. Вдень відчуватиметься спека, адже очікується +28...+33 °C. На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться аж до +35 °C. Найхолодніше буде на північному заході — там передбачається до +20...+25 °C. 

Небезпечні явища в Україні 4 липня

Оскільки завтра у західних, північних та Вінницькій областях очікуються сильні грози, а подекуди град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). 

Прогно погоди в Україні на 4 липня
Небезпечні явища в Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра розігріє до +35 °C.

Крім того, астросиноптики оприлюднили календар магнітних бур на липень 2025 року. Деякі дати цього місяця вже потрапили до списку особливо небезпечних.

прогноз погоди погода в Україні вітер температура повітря гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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