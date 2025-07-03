Погода завтра, 4 липня, в Україні — прогноз Укргідрометцентру

Град та шквальний вітер — де завтра чекати буревію
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 липня, повідомили синоптики. Температура повітря вдень буде спекотною, але в деяких регіонах очікуються сильні грози та шквальні вітри.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 4 липня
Синоптики розповіли, що 4 липня у більшості регіонів погоду формуватиме поле підвищеного тиску та опадів не передбачається. Проте вдень на західні, північні та Вінницьку області переміститься холодний атмосферний фронт з північного заходу і зумовить там короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Найближча ніч обіцяє бути теплою, але не в східній частині країни. Водночас денна спека спаде на північному заході, куди прийде прохолодніше повітря.
Так, температура повітря вночі коливатиметься в межах +15...+20 °C, а на сході +11...+16 °C. Вдень відчуватиметься спека, адже очікується +28...+33 °C. На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться аж до +35 °C. Найхолодніше буде на північному заході — там передбачається до +20...+25 °C.
Небезпечні явища в Україні 4 липня
Оскільки завтра у західних, північних та Вінницькій областях очікуються сильні грози, а подекуди град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра розігріє до +35 °C.
Крім того, астросиноптики оприлюднили календар магнітних бур на липень 2025 року. Деякі дати цього місяця вже потрапили до списку особливо небезпечних.
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