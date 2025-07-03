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Головна Метео Припече не на жарт — Діденко пояснила, де завтра буде до +35 °C

Припече не на жарт — Діденко пояснила, де завтра буде до +35 °C

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Дата публікації: 3 липня 2025 14:58
Погода в Україні 4 липня — детальний прогноз на день від Наталки Діденко
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

П’ятниця, 4 липня, принесе в Україну справжню літню погоду і спеку.  На більшій частині території країни температура підніметься до сезонних температурних позначок +28...+33 °C. Але у кількох регіонах спека буде іще відчутнішою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Зокрема, як пояснила синоптик, найвища температура очікується в Одеській, Миколаївській областях, на півдні Чернівецької, а також місцями у Черкаській та Вінницькій — тут стовпчики термометрів покажуть до +33...+35 °C. Така погода, за словами синоптика, вже близька до показників, характерних для західної Європи.

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Температурна карта України 4 липня. Фото: Метеопост

Водночас на заході буде прохолодніше: у Волинській, Рівненській областях і подекуди на Львівщині температура знизиться до +20...+25 °C. Такий контраст, як каже Наталка Діденко, зумовлений атмосферним фронтом, що рухається з північного заходу і принесе короткочасні дощі з грозами.

Дощі 4 липня пройдуть у західних і північних областях, а також на Вінниччині й Черкащині. На решті території пануватиме суха та сонячна погода.

Прогноз погоди у Києві 4 липня

У Києві 4 липня очікується спекотно — стовпчики термометра покажуть+30...+32 °C. Проте у другій половині дня або ближче до вечора можливий дощ із грозою.

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А у Європі тим часом фіксують рекордні спекотні температури. Вчені б'ють на сполох і попереджають, що це лише початок. 

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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