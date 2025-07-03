Погода в Украине 4 июля — подробный прогноз на день от Натальи Диденко

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Пятница, 4 июля, принесет в Украину настоящую летнюю погоду и жару. На большей части территории страны температура поднимется до сезонных температурных отметок +28...+33 °C. Но в нескольких регионах жара будет еще более ощутимой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В частности, как пояснила синоптик, самая высокая температура ожидается в Одесской, Николаевской областях, на юге Черновицкой, а также местами в Черкасской и Винницкой — здесь столбики термометров покажут до +33...+35 °C. Такая погода, по словам синоптика, уже близка к показателям, характерным для западной Европы.

Температурная карта Украины 4 июля. Фото: Метеопост

В то же время на западе будет прохладнее: в Волынской, Ровенской областях и местами на Львовщине температура снизится до +20...+25 °C. Такой контраст, как говорит Наталья Диденко, обусловлен атмосферным фронтом, который движется с северо-запада и принесет кратковременные дожди с грозами.

Дожди 4 июля пройдут в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории будет царить сухая и солнечная погода.

Прогноз погоды в Киеве 4 июля

В Киеве 4 июля ожидается жарко — столбики термометра покажут +30...+32 °C. Однако во второй половине дня или ближе к вечеру возможен дождь с грозой.

Напомним, стало известно, когда в июле будут сильные магнитные бури.

Недавно США пронесся смертельный торнадо, который уничтожил в Южной Дакоте жилые дома.

А в Европе тем временем фиксируют рекордные жаркие температуры. Ученые бьют тревогу и предупреждают, что это только начало.