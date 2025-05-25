Погода сегодня, 25 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 25 мая, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. Кое-где будут дожди, даже град.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях пройдут кратковременные дожди. Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы до 15–20 м/с, местами значительные дожди (I, желтый, уровень опасности). На остальной территории без осадков.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но на Левобережье днем его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

В западных областях ночью ожидается +4...+9 °С, а днем — +11...+16 °С. На остальной территории ночная температура будет держаться в пределах +12...+17 °С, а дневная — +23...+28 °С. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Днем возможны грозы, в отдельных районах области град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. На Киевщине ночью будет +12...+17 °С, а днем — +17...+22 °С. В столице столбики термометров ночью опустятся до +14...+16 °С, а днем поднимутся до +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 мая грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавской и Днепропетровской областей), а также в Одесской области. На остальной территории без осадков.

В Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура составит около +18 °С, но во время дождей может быть ниже.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что 25 мая в некоторых регионах Украины будет прохладно. Возможен даже мокрый снег.

Также мы сообщали, что на выходных, 24 и 25 мая, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Не обойдется без дождей, градов и шквалов.