Погода сьогодні, 25 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 25 травня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Подекуди будуть дощі, навіть град.

Про це в суботу, 24 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій і Рівненській областях пройдуть короткочасні дощі. Удень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози. В окремих районах град і шквали до 15–20 м/с, місцями значні дощі (I, жовтий, рівень небезпечності). На решті території без опадів.

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але на Лівобережжі вдень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

У західних областях уночі очікується +4...+9 °С, а вдень — +11...+16 °С. На решті території нічна температура триматиметься в межах +12...+17 °С, а денна — +23...+28 °С. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях удень повітря прогріється до +17...+22 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі. Удень можливі грози, в окремих районах області град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. На Київщині уночі буде +12...+17 °С, а вдень — +17...+22 °С. У столиці стовпчики термометрів уночі опустяться до +14...+16 °С, а вдень піднімуться до +18...+20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 травня грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині. На решті території без опадів.

У Києві пройдуть короткочасні дощі із грозами. Температура становитиме близько +18 °С, але під час дощів може бути нижчою.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич зазначив, що 25 травня в деяких регіонах України буде прохолодно. Можливий навіть мокрий сніг.

Також ми повідомляли, що вихідними, 24 та 25 травня, в Україні очікуються складні погодні умови. Не обійдеться без дощів, градів і шквалів.