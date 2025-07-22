Погода в Украине 23 июля — будет град, шквалы и грозы

Сильная гроза. Иллюстративное фото: shutterstock.com

В Украине 23 июля будет неустойчивая погода из-за атмосферного фронта. Так, в ряде областей ожидаются шквалы, грозы и даже град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Читайте также:

Погода на 23 июля в Украине

Синоптики рассказали, что 23 июля создателем неустойчивой погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток. Отмечается, что он обусловит ночью в Украине, кроме западных, южных регионов и Крыма, днем на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с.

Карта температур в Украине на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Несмотря на это сохранится по-летнему теплая погода. Так, температура в западных и северных областях ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, днем поднимется до +23...28 °C. На остальной территории ночью ожидается +18...+23 °C, а днем столбики термометров достигнут +27...+32 °C.

І уровень опасности в Украине 23 июля

Синоптики предупредили, что ночью 23 июля в северных, центральных, Харьковской, а днем на Левобережье будут сильные грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Из-за этого объявили I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасности в Украине 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Украинцам напомнили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее Наталка Диденко предупредила об ухудшении погоды завтра. Она назвала области, где наибольшая вероятность осадков.

Также мы писали прогноз погоды в Украине на неделю 21-27 июля. В это время будет неустойчивая погода с температурными колебаниями и осадками.