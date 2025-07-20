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Головна Метео Тумани, шквали і спека — погода в Україні на тиждень

Тумани, шквали і спека — погода в Україні на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 19:09
Погода в Україні на тиждень 21-27 липня — чим здивують синоптики
Сильна спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні упродовж наступного тижня буде нестійка погода з температурними коливаннями та опадами. При цьому, температурні показники виявляться трохи вищими за кліматичну норму.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на тиждень 21-27 липня

  • Понеділок, 21 липня

У понеділок, 21 липня, у центральних, північних та північно-східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Проте вдень можливі грози та дрібний град. На решті території країни без істотних опадів. Водночас вночі та вранці у західних та центральних областях можливий туман. Вітер переважно західний та південно-західний, 5 - 10 м/с.

Погода в Україні 21 липня
Погода в Україні 21 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +14…+21 °C, вдень +24…+29 °C, у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті +30…+35 °C.

  • Вівторок, 22 липня

У вівторок, 22 липня вночі не очікується істотних опадів, хіба слабкий туман. Вже вдень грозі дощі, а подекуди сильні зливи та град, будуть у західних, центральних та північних областях. Крім того, ці регіони накриють шквали з поривами 17 – 22 м/с. У східних та південних регіонах переважно без опадів.

Погода в Україні 22 липня
Погода в Україні 22 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °C, вдень +24…+31 °C, у центральних, східних та південних областях вночі +17…+22 °C, у денний час +33…+38 °C, на півдні Одещини до +40 °C.

  • Середа, 23 липня

У середу, 23 липня, вночі у північних, східних та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак вже вдень на всій території України без опадів. Вітер західний, 7 - 12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви, 15 - 20 м/с.

Погода в Україні 23 липня
Погода в Україні 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря у південних та східних регіонах вночі становитиме +17...+22 °C, у денний час +31…+36 °C; на решті території країни вночі очікується +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C.

  • Четвер, 24 липня

У четвер, 24 липня, на більшій частині території України очікується погода без опадів, лише вдень та ввечері у західних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали з поривами 17 – 22 м/с.

Погода в Україні 24 липня
Погода в Україні 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в південних та східних областях вночі становитиме +16...+21°C, у денний час +30…+35 °C; на решті території країни вночі очікується +13...+18 °C, вдень +26...+31 °C.

  • П'ятниця, 25 липня

У п'ятницю, 25 липня, у західних областях, вдень також на крайній півночі України відбудуться короткочасні дощі. На Прикарпатті та Буковині можливий град та сильні шквали в денні години. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Погода в Україні 25 липня
Погода в Україні 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +16…+22 °C, вдень +26…+31 °C, у південній половині +32…+37 °C.

  • Субота, 26 липня

У суботу, 26 липня, в західних областях, вдень також місцями у північних та центральних регіонах пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. 

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °C, вдень +22…+27 °C; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °C, вдень +33…+38 °C.

  • Неділя, 27 липня

У неділю, 27 липня, на Правобережжі України прогнозується нестійка погода з грозовими дощами та шквалами, на Лівобережжі суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +23…+29 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +33…+38 °С.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де 21 липня литимуть дощі. Попри це завтра буде спекотна погода майже у всіх областях.

Також ми писали, що 20 липня Київ затопила сильна злива. Вулиці столиці перетворились на річки. 

дощ прогноз погоди опади погода в Україні аномальна спека туман
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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