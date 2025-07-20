Погода завтра, 21 липня — які регіони затопить дощ

Сильна гроза. Фото: ultimelestiri.md

В Україні у понеділок, 21 липня, буде спекотна погода майже у всіх областях. Попри це низку регіонів накриють потужні грози, що є наслідком циклону.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 21 липня

Діденко розповіла, що упродовж дня 21 липня температура повітря становитиме +24...+29 °C. На Чернігівщині та Сумщині буде дещо свіжіше, місцями +20...+23 °C. Найспекотніше буде на півдні України та південно-східній частині та на Дніпропетровщині — там розігріє до +30...+33 °C.

Карта температур в Україні 21 липня. Фото: Метеопост

Водночас у північній частині нашої країни будуть дощі з грозами. Найближчої ночі локальні грозові дощі можливі також на заході та центрі. А ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині. На інших територіях опадів не передбачається.

Прогноз погоди у Києві 21 липня

У Києві 21 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +24...+26 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 20 липня Київ затопила сильна злива. Вулиці столиці перетворились на річки.

Водночас синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.