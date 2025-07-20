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Головна Метео Литимуть дощі — Діденко назвала регіони, які завтра затопить

Литимуть дощі — Діденко назвала регіони, які завтра затопить

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 17:15
Погода завтра, 21 липня — які регіони затопить дощ
Сильна гроза. Фото: ultimelestiri.md

В Україні у понеділок, 21 липня, буде спекотна погода майже у всіх областях. Попри це низку регіонів накриють потужні грози, що є наслідком циклону.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 21 липня

Діденко розповіла, що упродовж дня 21 липня температура повітря становитиме +24...+29 °C. На Чернігівщині та Сумщині буде дещо свіжіше, місцями +20...+23 °C. Найспекотніше буде на півдні України та південно-східній частині та на Дніпропетровщині — там розігріє до +30...+33 °C.  

Погода в Україні 21 липня
Карта температур в Україні 21 липня. Фото: Метеопост

Водночас у північній частині нашої країни будуть дощі з грозами. Найближчої ночі локальні грозові дощі можливі також на заході та центрі. А ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині. На інших територіях опадів не передбачається. 

Прогноз погоди у Києві 21 липня

У Києві 21 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +24...+26 °C.

Якою буде погода в Україні 21 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 20 липня Київ затопила сильна злива. Вулиці столиці перетворились на річки. 

Водночас синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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