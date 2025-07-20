Погода завтра, 21 июля — какие регионы затопит дождь

Сильная гроза. Фото: ultimelestiri.md

В Украине в понедельник, 21 июля, будет жаркая погода почти во всех областях. Несмотря на это ряд регионов накроют мощные грозы, что является следствием циклона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 21 июля

Диденко рассказала, что в течение дня 21 июля температура воздуха составит +24...+29 °C. На Черниговщине и Сумщине будет несколько свежее, местами +20...+23 °C. Жарче всего будет на юге Украины и юго-восточной части и на Днепропетровщине — там разогреет до +30...+33 °C.

Карта температур в Украине 21 июля. Фото: Метеопост

В то же время в северной части нашей страны будут дожди с грозами. Ближайшей ночью локальные грозовые дожди возможны также на западе и центре. А еще один дождевой очаг будет наблюдаться только вечером в понедельник на Харьковщине. На других территориях осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Киеве 21 июля

В Киеве 21 июля пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+26 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 20 июля Киев затопил сильный ливень. Улицы столицы превратились в реки.

В то же время синоптик Вера Балабух предупредила, что в этом году летом ожидаются новые температурные рекорды.