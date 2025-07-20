Погода в Украине на неделю 21-27 июля — чем удивят синоптики

Сильная жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в течение следующей недели будет неустойчивая погода с температурными колебаниями и осадками. При этом, температурные показатели окажутся немного выше климатической нормы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю 21-27 июля

Понедельник, 21 июля

В понедельник, 21 июля, в центральных, северных и северо-восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Однако днем возможны грозы и мелкий град. На остальной территории страны без существенных осадков. В то же время ночью и утром в западных и центральных областях возможен туман. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 5 - 10 м/с.

Погода в Украине 21 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +14...+21 °C, днем +24...+29 °C, в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье +30...+35 °C.

Вторник, 22 июля

Во вторник, 22 июля ночью не ожидается существенных осадков, разве что слабый туман. Уже днем грозовые дожди, а местами сильные ливни и град, будут в западных, центральных и северных областях. Кроме того, эти регионы накроют шквалы с порывами 17 - 22 м/с. В восточных и южных регионах преимущественно без осадков.

Погода в Украине 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +14...+19 °C, днем +24...+31 °C, в центральных, восточных и южных областях ночью +17...+22 °C, в дневное время +33...+38 °C, на юге Одесской области до +40 °C.

Среда, 23 июля

В среду, 23 июля, ночью в северных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако уже днем на всей территории Украины без осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с, днем на Левобережье местами порывы, 15 - 20 м/с.

Погода в Украине 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в южных и восточных регионах ночью составит +17...+22 °C, в дневное время +31...+36 °C; на остальной территории страны ночью ожидается +14...+19 °C, днем +25...+30 °C.

Четверг, 24 июля

В четверг, 24 июля, на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь днем и вечером в западных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы с порывами 17 - 22 м/с.

Погода в Украине 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в южных и восточных областях ночью составит +16...+21°C, в дневное время +30...+35 °C; на остальной территории страны ночью ожидается +13...+18 °C, днем +26...+31 °C.

Пятница, 25 июля

В пятницу, 25 июля, в западных областях, днем также на крайнем севере Украины пройдут кратковременные дожди. На Прикарпатье и Буковине возможен град и сильные шквалы в дневные часы. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Погода в Украине 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +16...+22 °C, днем +26...+31 °C, в южной половине +32...+37 °C.

Суббота, 26 июля

В субботу, 26 июля, в западных областях, днем также местами в северных и центральных регионах пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, днем +22...+27 °C; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °C, днем +33...+38 °C.

Воскресенье, 27 июля

В воскресенье, 27 июля, на Правобережье Украины прогнозируется неустойчивая погода с грозовыми дождями и шквалами, на Левобережье существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +23...+29 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем +33...+38 °С.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где 21 июля будут лить дожди. Несмотря на это завтра будет жаркая погода почти во всех областях.

Также мы писали, что 20 июля Киев затопил сильный ливень. Улицы столицы превратились в реки.