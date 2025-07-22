Погода в Україні 23 липня — буде град, шквали і грози

Сильна гроза. Ілюстративне фото: shutterstock.com

В Україні 23 липня буде нестійка погода через атмосферний фронт. Так, в низці областей очікуються шквали, грози та навіть град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 23 липня в Україні

Синоптики розповіли, що 23 липня творцем нестійкої погоди в більшості областях буде атмосферний фронт, що переміщуватиметься з заходу на схід. Зазначається, що він зумовить вночі в Україні, крім західних, південних регіонів та Криму, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, місцями град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с.

Карта температур в Україні на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попри це утримається по-літньому тепла погода. Так, температура у західних та північних областях вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, вдень підніметься до +23...28 °C. На решті території вночі очікується +18...+23 °C, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +27...+32 °C.

І рівень небезпечності в Україні 23 липня

Синоптики попередили, що вночі 23 липня у північних, центральних, Харківській, а вдень на Лівобережжі будуть сильні грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Через це оголосили I рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про небезпеку в Україні 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Українцям нагадали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила про погіршення погоди завтра. Вона назвала області, де найбільша ймовірність опадів.

Також ми писали прогноз погоди в Україні на тиждень 21-27 липня. У цей час буде нестійка погода з температурними коливаннями та опадами.