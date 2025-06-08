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Готовьтесь к изменению погоды — неожиданный прогноз от Диденко

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Дата публикации 8 июня 2025 15:11
Погода в Украине 9 июня — Диденко дала неожиданный прогноз
Девушка идет по улице в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В понедельник, 9 июня, погода в Украине начнет меняться. Аномальное тепло вытеснят дожди и снижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 9 июня

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в Украину приближается холодный атмосферный фронт. Именно он ослабит жару в западных и северных областях. Также температура спадет в части центральных регионов и даже в некоторых районах Одесской области.

Прогноз погоди від Діденко на 9 червня
Карта температуры воздуха. Фото: Наталка Диденко/Facebook

В понедельник, 9 июня, температура воздуха снизится до комфортных +19...+24 °C. На юге, востоке и на Днепропетровщине еще будет держаться жаркая погода, +30...+36 °C. Однако атмосферный фронт повлечет за собой локальные грозовые ливни.

Прогноз погоди від Діденко на 9 червня
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 9 июня. Фото: скриншот

В столице температура воздуха снизится до +24 °C. Диденко предупреждает киевлян о дожде с грозой ближайшей ночью и в понедельник утром. Днем осадков не прогнозируют.

На следующей неделе в Украине не ожидается жаркой погоды. На замену жаре придет свежий воздух, а температура постепенно ослабнет.

Напомним, ранее мы писали о том, что лето 2025 будет жарче нормы. Синоптики предупреждают об аномальной температуре.

Также мы рассказывали о том, стоит ли сегодня ждать магнитных бурь. Себя можно защитить, если придерживаться простых советов.

погода лето Наталка Диденко дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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