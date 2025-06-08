Погода в Украине 9 июня — Диденко дала неожиданный прогноз

Готовьтесь к изменению погоды — неожиданный прогноз от Диденко
В понедельник, 9 июня, погода в Украине начнет меняться. Аномальное тепло вытеснят дожди и снижение температуры.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 9 июня
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в Украину приближается холодный атмосферный фронт. Именно он ослабит жару в западных и северных областях. Также температура спадет в части центральных регионов и даже в некоторых районах Одесской области.
В понедельник, 9 июня, температура воздуха снизится до комфортных +19...+24 °C. На юге, востоке и на Днепропетровщине еще будет держаться жаркая погода, +30...+36 °C. Однако атмосферный фронт повлечет за собой локальные грозовые ливни.
В столице температура воздуха снизится до +24 °C. Диденко предупреждает киевлян о дожде с грозой ближайшей ночью и в понедельник утром. Днем осадков не прогнозируют.
На следующей неделе в Украине не ожидается жаркой погоды. На замену жаре придет свежий воздух, а температура постепенно ослабнет.
Напомним, ранее мы писали о том, что лето 2025 будет жарче нормы. Синоптики предупреждают об аномальной температуре.
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