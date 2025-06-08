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Головна Метео Готуйтеся до зміни погоди — несподіваний прогноз від Діденко

Готуйтеся до зміни погоди — несподіваний прогноз від Діденко

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Дата публікації: 8 червня 2025 15:11
Погода в Україні 9 червня — Діденко дала несподіваний прогноз
Дівчина йде вулицею в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В понеділок, 9 червня, погода в Україні почне змінюватись. Аномальне тепло витіснять дощі та зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 9 червня

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, в Україну наближається холодний атмосферний фронт. Саме він послабить спеку у західних та північних областях. Також температура спаде в частині центральних регіонів та навіть в деяких районах Одещини.

Прогноз погоди від Діденко на 9 червня
Карта температури повітря. Фото: Наталка Діденко/Facebook

В понеділок, 9 червня, температура повітря знизиться до комфортних +19...+24 °C. На півдні, сході та на Дніпропетровщині ще буде триматись спекотна погода, +30...+36 °C. Однак атмосферний фронт потягне за собою локальні грозові зливи.

Прогноз погоди від Діденко на 9 червня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 9 червня. Фото: скриншот

У столиці температура повітря знизиться до +24 °C. Діденко попереджає киян про дощ з грозою найближчої ночі та в понеділок вранці. Вдень опадів не прогнозують.

Наступний тиждень в Україні не очікується спекотної погоди. На заміну спеці прийде свіже повітря, а температура поступово послабне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літо 2025 буде спекотнішим за норму. Синоптики попереджають про аномальну температуру.

Також ми розповідали про те, чи варто сьогодні чекати магнітних бур. Себе можна захистити, якщо притримуватись простих порад.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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