Погода в Україні 9 червня — Діденко дала несподіваний прогноз

Дівчина йде вулицею в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В понеділок, 9 червня, погода в Україні почне змінюватись. Аномальне тепло витіснять дощі та зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 9 червня

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, в Україну наближається холодний атмосферний фронт. Саме він послабить спеку у західних та північних областях. Також температура спаде в частині центральних регіонів та навіть в деяких районах Одещини.

Карта температури повітря. Фото: Наталка Діденко/Facebook

В понеділок, 9 червня, температура повітря знизиться до комфортних +19...+24 °C. На півдні, сході та на Дніпропетровщині ще буде триматись спекотна погода, +30...+36 °C. Однак атмосферний фронт потягне за собою локальні грозові зливи.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 9 червня. Фото: скриншот

У столиці температура повітря знизиться до +24 °C. Діденко попереджає киян про дощ з грозою найближчої ночі та в понеділок вранці. Вдень опадів не прогнозують.

Наступний тиждень в Україні не очікується спекотної погоди. На заміну спеці прийде свіже повітря, а температура поступово послабне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літо 2025 буде спекотнішим за норму. Синоптики попереджають про аномальну температуру.

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