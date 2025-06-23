Прогноз погоды на 24 июня - какой будет погода завтра

Мужчина стоит под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 июня, погода в Украине будет оставаться неустойчивой. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы, которые могут создать некоторый дискомфорт из-за резких громких звуков. Поэтому стоит быть готовыми к грозе уже завтра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 24 июня

По словам Диденко, температура воздуха будет неоднородной.

Прохладнее всего ожидается на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине — днем здесь прогреется до +20...+22 °С. В большинстве других областей температура будет колебаться в пределах +22...+25 °С, а на юге страны будет жарко — +27...+32 °С.

В Киеве 24 июня прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха поднимется до +22...+24 °С.

"Неустойчивая погода может влиять на артериальное давление, провоцировать головную боль, на сонливость у нас и так есть причины. Поэтому сейчас особенно внимательно к себе, к своему самочувствию, обратите внимание на профилактику здоровья, полечите зубы, потому что осенью или зимой не хочется часто куда-то ездить", — добавила Наталья Диденко.

Напомним, что в течение недели с 23 по 29 июня в Украине будет царить неустойчивая погода с резкими перепадами температур. По данным метеорологов, в страну будет поступать влажный воздух с юго-запада Европы, что повлечет грозовые дожди, шквалы, порывистый ветер, а иногда и град. Местами ожидается кратковременная жара.

Кроме того, в этом году июль в Украине может стать самым жарким за всю историю наблюдений.